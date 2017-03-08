“Survivor” yarışmasıyla adını duyuran ve Adriana Lima’ya benzerliğiyle dikkatleri çeken Fatmagül Fakı'nın program sunmaya hazırlanıyor

Ekranların en güzel yüzü Fatmagül Fakı'nın sunacağı Fatmagül Tatilde, yakında Show TV'de başlıyor. Fakı, seyirci nereye isterse oraya giredecek.Fatmagül Fakı, enerjik sunumuyla Uzakdoğu’nun egzotik mutfaklarından Avrupa’nın sofistike yaşamına; Afrika’nın vahşi doğasından Amerika’nın büyülü dünyasına pek çok noktaya gidecek.Gezerken bir yandan da tüm bu seyahatlerin nasıl ekonomik yapılacağının, nerede lokal lezzetlerin tadılacağının ipuçlarını verecek; o şehre, bölgeye dair tarihsel ve kültürel bilgileri de seyirci ile paylaşacak.Ayrıca Fatmagül, bu seyahatlerini de seyircilerin istekleri doğrultusunda yapacak. Seyirci nereyi görmek isterse oraya gidecek, onların sosyal medyadan önerdiklerini deneyimleyecek.