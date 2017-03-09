Katarlı medya devi beIN Media tarafından satın alınan Digiturk’te değişim devam ediyor.

Kurumun yeni yönetiminin adını beIN Sports olarak değiştirdiği Lig TV’de Haber Müdürlüğü görevini yürüten Aybars Hünalp’le yollar ayrıldı.2000 yılında kurulan Lig TV’nin en önemli isimlerinden biri olan Aybars Hünalp; Ferhan Tezcan, Can Tanrıyar ve Sedat Kaya ile birlikte Şansal Büyüka’nın 4 yardımcısından biri olarak kanalın yayın hayatına girişinde kritik rol oynadı. Bir dönem reytingleri alt üst eden Televole programının popüler bölümü ‘siyasileri’ hazırlayan Hünalp, Maraton ekibinin Show TV’den ayrılma sürecinde Show TV’de kaldı ve uzun yıllar bu kanalın spor müdürü olarak görev aldı.Altı yıl önce Lig TV’ye Haber Müdürü olarak dönen Aybars Hünalp, medyanın sevilen isimlerinden biriydi ve güçlü ilişkileriyle kanalın medyadaki algısının oluşturulmasında da önemli rol oynadı.