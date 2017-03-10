'Personal Shopper' filminde 'Maureen' karakterine hayat veren Kristen Stewart, cesur sahneleriyle dikkati çekti

'Alacakaranlık' serisindeki 'Bella Swan' karakteri ile ünlenen Kristen Stewart, 2016 yapımı olan Fransız filmi 'Personal Shopper'da rol aldı.26 yaşındaki ABD'li oyuncu, psikolojik-gerilim türündeki filmde 'Maureen' isimli savunmasız ve kırılgan bir kadını canlandırıyor.Yönetmenliğini Olivier Assayas'ın üstlendiği filmle ilgili basına yansıyan fotoğraflarda, Stewart üstsüz sahneleriyle şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.