TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim'de şok bir olay yaşandı. Yarışmanın jüri üyelerinden Ivana Sert, kovuldu

İşte Benim Stilim' yarışma programında önceki gün jürisi içinde yaşanan olaylar devam etti.Yerlitaş ile İvana Sert arasındaki tartışma son bulmayınca yapım şirketi olayı masaya yatırdı. Yapım şirketi Nur Yerlitaş’ı haklı buldu.Böylece yapımcı şirket İvana Sert’in işine son vermeyi tercih etti. Çekimlere de Ivana'sız devam edildi ve programla ilişkisi kesildi.Dünkü çekimlere ise konuk olarak Hakan Ural davet edildi.