Reyting rekorları kıran yarışma Survivor'da dün yine kıran kırana bir mücadele yaşandı

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Survivor'da dün yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ödül oyunu için yarışmacılar kumda futbol oynadı. Sabriye "futbol geçmişim var" dedi; ancak iyi oynayamayınca Sedat "hani biliyordun hiçbir şey bilmiyorsun" deyince Sabriye çılgına döndü.SABRİYE, SEDAT'A 'ÇOK MU ETEK GİYMEK İSTİYORSUN' DEDİSedat, Sabriye'ye oyun sırasında 'hani futbol biliyordun hiçbir şey bilmiyorsun sen' dedi. Sabriye çıldırdı, 'senin bu bayanlarla derdin nedir? çok mu etek giymek istiyorsun' dedi.Sedat, Sabriye'nin bu tepkisi karşısında şoke oldu. Önce ilk birkaç saniye dondu kaldı, sonra da "terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.Çılgın Sedat Sabriye Şengül ile yaşadığı tartışmanın ardından bench'te oturan takım arkadaşının yanına gelerek ricada bulundu.'Çılgın' lakaplı yarışmacı, "Bak kardeşim senden bir ricam var. İki tane avladım var. Sen bana en başta geldin 'Sedat abi ben seni çocuğun için seviyorum' dedin. Bak onlar izliyor. Bir daha bana 'Etek, kıvırma' gibi sözler kullanma. Şahsıma hakaret et. 'Sen nasıl bir herifsin, kötüsün, pisliksin' dedi. Senden ricam evlatlarım için bir daha öyle söyleme. Allah rızası için benim seninle kavga etme şansım yok, anladın mı? 'Kıvırma, etek giy' gibi laflar çok ağır Sabriye. Beni düşünmüyorsan o evlatlarım için bana bir daha o kelimeleri kullanma" ifadelerini kullandı.Sabriye'nin bu ricaya yanıtı ise "Bana şey yaparsan ben de sana şey yaparım. Kötü davranıyorsun. Evlatlarına saygım sonsuz ama bana kötü davranırsan ben de duramam. Bu benim zaafım. Herkesin var. Sonuçta anamız, babamız bizi izliyor" şeklinde oldu.