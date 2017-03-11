puhutv’nin ilk orjinal dizisi 'Fi' 31 Mart’ta izleyicileriyle buluşacak Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür’ün fragmandaki sevişme sahnesi sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Sadece interent üzerinden yayınlanacak bir dizi olmasıyla değil aynı zamanda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi gibi isimleri kadrosunda bulundurmasıyla da büyük ilgi uyandıran Fi dizisinin ilk fragmanı seyircisiyle buluştu.‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinden yola çıkarak Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan ve Ay Yapım imzası taşıyan dizi 31 Mart’ta izleyici ile buluşacak. Dizinin fragmanında en dikkat çeken ve üzerinde konuşulan yeriyse, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür’ün sevişme sahnesi oldu. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.