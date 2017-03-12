"Diriliş"in bölümlerinin yayına girmeden kendisine gönderildiğini ve herkesten önce kendisinin izlediğini söyledi...
Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT'nin efsaneleşen ve dünyada büyük ilgi gören dizisi " Diriliş Ertuğrul"u izlediğini söyledi. Çavuşoğlu TRT'nin " Diriliş Ertuğrul"un bölümlerinin önceden kendisine gönderildiğini ve yayına girmeden izlediğini itiraf etti.
"'KIZ GİBİ KONUŞUYORSUN' DEDİLER"
CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
Eskiden Japoncam iyiydi, şimdi daha kötü. Hatta telaffuzum da iyiydi. Japoncayı öğrenmeye başladığımızda öğretmenlerim kadınlardı. Sonra erkeklerle konuşurken gülmeye başladılar. "Neden?" diye sorduğumda "Kız gibi konuşuyorsun" dediler. Meğer kadınların tonlamaları daha farklıymış.
"OYUNCULARI GETİRMEMİ İSTİYORLAR"
Şimdi her yerde Türk dizileri var. Çocuklara Türk isimleri veriliyor. hatta bazen benden dizilerde oynayan oyuncuları getirmemi istiyorlar.
"TRT, DİRİLİŞ'İN BÖLÜMLERİNİ ÖNCEDEN GÖNDERİYOR"
Ben Dirliş'i izliyorum bilgisayarıma yükleyip uçakta izliyorum. TRT önceden gönderiyor bana iPad'e yüklüyorum. Kafa dağıtmak için iyi. Hiç bir bölümünü kaçırmıyorum. Vatanım Sensin, o da güzel bir dizi, eşim izliyor.
(Haberler)