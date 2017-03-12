"Diriliş"in bölümlerinin yayına girmeden kendisine gönderildiğini ve herkesten önce kendisinin izlediğini söyledi...

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT'nin efsaneleşen ve dünyada büyük ilgi gören dizisi " Diriliş Ertuğrul"u izlediğini söyledi. Çavuşoğlu TRT'nin " Diriliş Ertuğrul"un bölümlerinin önceden kendisine gönderildiğini ve yayına girmeden izlediğini itiraf etti.CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:Eskiden Japoncam iyiydi, şimdi daha kötü. Hatta telaffuzum da iyiydi. Japoncayı öğrenmeye başladığımızda öğretmenlerim kadınlardı. Sonra erkeklerle konuşurken gülmeye başladılar. "Neden?" diye sorduğumda "Kız gibi konuşuyorsun" dediler. Meğer kadınların tonlamaları daha farklıymış.Şimdi her yerde Türk dizileri var. Çocuklara Türk isimleri veriliyor. hatta bazen benden dizilerde oynayan oyuncuları getirmemi istiyorlar.Ben Dirliş'i izliyorum bilgisayarıma yükleyip uçakta izliyorum. TRT önceden gönderiyor bana iPad'e yüklüyorum. Kafa dağıtmak için iyi. Hiç bir bölümünü kaçırmıyorum. Vatanım Sensin, o da güzel bir dizi, eşim izliyor.(Haberler)