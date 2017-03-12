TV8'in sevilen yarışması Survivor'un bu akşamki yeni bölümüne damga vuran bir kavga yaşanıyor.

TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımına, İlhan Mansız ve Fatih Hürkan arasındaki kavga damga vurdu.Survivor 2017'nin dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetmiş ve konseyden Şahika'nın adı çıkmıştı. Bireysel dokunulmalık oyununu kazanan Sedat ise, eleme potasına ikinci isim olarak Adem Kılıççı'yı söylemişti.İşte, Survivor'un bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanı!