Mayıs 2012’de iş adamı Metin Yüncü ile canlı yayında evlenen Songül Karlı sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Üç şarkılık albümüyle müziğe geri dönen Karlı, beş yıl evli kaldığı Metin Yüncü'den tek celsede boşanmasıyla ilgili olarak, “Ne kavga ne de sürtüşme oldu. Metin çok iyi bir insan ama aramıza iki aylık bir mesafe koymuştu. Ben aranmayacak kadın değilim, o yüzden boşandım” diye konuştu.Kısa süre önce boşanma iddiaları çıkınca çift sert bir dille bu iddiaları yalanlamıştı ancak geçen hafta çıkan haberlerden sonra boşanma doğrulandı.