Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında Hollanda hakkında tepki dolu bir paylaşımda bulundu.

Recep İvedik adlı film serisiyle sinema dünyasına damga vuran ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Hollanda'da meydana gelen gelişmelerle ilgili bir paylaşımda bulundu.Komedyen Gökbakar, lale çiçeğinin olduğu bir fotoğraf karesine, ''Avrupa ve onun lalesi Hollanda... Bakan ve diplomatlarımıza yapılan tutuklama, sınırdısı etme ve sacma muamele kabul edilemez. Miting yaptırırsın yaptırmazsın, onu tartışmam ama ülkeye almamak, sınırdışı etmek, ucagını indirmemek falan bunlar kabul edilemez... Çok sinirliyim. Utanmalısın Hollanda!'' notunu düştü.