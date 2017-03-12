Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in Instagram'da sık sık gündem olan fotoğrafları hakkında konuştu

Mehmet Ali Erbil Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuştu. Kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarına ve Hamdi Alkan’a neden kızdığını anlatan Erbil seks bağımlısı olup olmadığını da açıkladı.- Eski televizyoncularla birlikte şirket kurmuştuk. Kanal 6’dan ayrıldığım zamanlardı. İlk kez de Hamdi Alkan’la “Öz Ofsayt” isminde bir program yapmıştık. Onunla dostluğumuz uzun yıllar öncesine dayanır yani. Hatta eşlerimiz de arkadaştı. Ben bugüne kadar kimseden çocuklarımla ilgili, özellikle de oyunculukla ilgili bir şey rica etmedim. Ama Yasmin oyunculuğa karşı istek duydu, eski dostum olduğu için Hamdi’den rica ettim. “Ne demek hemen gelsin” dedi. Sonradan ne geri aradı ne de haber verdi. Mide küçültme ameliyatı oldu ya, dedim ki herhalde midesiyle birlikte insani duyguları ve vicdanı da küçüldü. Çok üzüldüm ve alındım.- Yok. Hiç aramadı ki.- Çünkü sanatta torpil olmaz. Ben abimle girdim konservatuvar sınavına. Bütün hocalar babamın arkadaşıydı. Kimse bize torpil yapmadı. Ben kazandım, abim kazanamadı.- Birkaç günlüğüne geldi. Orada eğitimi devam ediyor. Geleceğini duydum ama daha görüşemedik. Hatta ben de gazetede gördüm geldiğini. Artık çok zor bu gençlikle uğraşmak. İlk eşimin annesi rahatsızlandı. Onunla ilgileniyorlar hastanede. Biz klan gibi yaşarız. İlk ve ikinci eşim sabahları bana gelir, akşam 5’e kadar mesai yaparlar. Benim işlerime ve ev işlerine yardım ederler.- Yok canım, eğitim için gitti. Fotoğraflarının bazılarından rahatsız oluyorum ve uyarıyorum bir Türk babası olarak. Ama beni çok irite eden fotoğraflar paylaşmıyor zaten. Toplum çok baskı yaptığı için ister istemez etkileniyorsun. “Yavrum zaten güzelsin, bunu herkese göstermene gerek yok” diyorum.- Yasmin biraz tepki gösteriyor. Bir kere benim telefonumu alıp bir kıza “Ben kızıyım, sen kim oluyorsun?” diye fırça attı. Sezin hiç karışmaz. Ama Yasmin hem daha küçük hem bana çok düşkün. O yüzden rahatsız oluyor.- Olabilir. Bilemiyorum. Belki testosteron hormonum fazla çalışıyordur. Ama bunu bir hastalık gibi görmüyorum.