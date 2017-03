Survivor yarışmasının yapımcısı ve yorumcusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklama ile ilerleyen zamanlarda 'All Star' yapılacağını duyurdu

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, önümüzdeki sezon için bomba bir açıklama yaptı.Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "İleride, ne zaman yapacağımız belli olmaz. 'Önümüzdeki sene All Star yap' diye baskı var. Hızlar acayip derecede arttı. Performanslar olağanüstü boyutta. Her seferinde daha çok zevk alıyoruz. Performansı yüksek yarışmacıları biz de görmek istiyoruz, seyircimiz de görmek istiyor. Başka Survivor'larda yıldız olacak isimler, burada nefes nefese oyun bitiriyor" dedi.Acun Ilıcalı'ın bu sözleri önümüzdeki sezon "Survivor All Star geliyor" şeklinde yorumlanırken, Acun Ilıcalı bir yandan da sosyal medya hesabı üzerinden anket başlattı.