Varsa cesaretiniz, Kıbrıs orada!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Star yazarı Yiğit Bulut, Türkiyeli bakanların konuşmacı olarak katılacakları etkinliklere izin vermeyen Hollanda ve Almanya'ya yönelik olarak "Kadına, çocuğa polis panzeriyle saldırıp, kardeşlerimize köpekleri saldırtan Naziler, varsa cesaretiniz Kıbrıs orada" dedi.Kıbrıs'ta artık Avrupa Birliği'nin (AB) de içinde bulunduğu bir çözümün olamayacağını savunan Bulut, şunları söyledi:"Kıbrıs’ı Türkiye’den koparacağını düşünen AB ülkelerine gelince... Size sözüm şudur; Kardeşlerimizi katledenlere karşı 1974’te yaptığımız harekatın sonuna kadar arkasındayız ve bunun için boynumuzu eğecek tek bir gerekçe bile olamaz... Bu yolda şehit olan ecdadımızı şanla, minnetle, özleyerek anıyoruz"Yiğit Bulut'un “'Kıbrıs’ı bize teslim et' diyen Avrupa! ‘Yok artık’ mı dediniz? Demeyin!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:Türkiye iyi niyetle görüşmeler yaparken AB’nin tavrı çok açık ! Niyet belli ! Türkiye’yi Kıbrıs’tan tamamen çıkarmak, Akdeniz’de yok saymak ! Coğrafyamızda bizi hapsetmek ! Hollanda, Almanya, İsveç’te son günlerde yaşananlara dikkatli bakın !Sevgili dostlarım, AB’nin maskesi düştü başta Almanya, Hollanda, İsveç olmak üzere boyaları döküldü ! Daha da dökülecek ! ÇOK ÇİRKİN BİR YÜZ GÖRMEYE HAZIR OLUN !Bu noktada hala AB ve kendine “medeniyet” diyen “Batı’nın”, “iyi niyetli olduğunu” düşünenlere ve özellikle yabancılarla iyi geçinmek için YOK SAYILMAYI “dünya ile entegrasyon” sananlara birkaç çift sözüm var; AB’den bu coğrafyadaki varlığımız için ne dileyeceğimiz bir özür, ne de Kıbrıs’ta atacağımız bir geri adım, ne de ödeyeceğimiz bir kuruş tazminatvar...Türkiye ve Kıbrıs için haritalar çizen hayal alemindekilere de duyurmak isterim !Sevgili dostlar, aylardır AB’nin Kıbrıs görüşmelerindeki gerçek niyetini ve görüşmenin asla sonuç vermeyeceğini yazıyorum. Kıbrıs’ı ve oradaki kardeşlerimizi, Bakanlarımıza saldıran, vatandaşlarımızı köpeklere ısırtan, insan haklarını temelden ihlal eden AB ülkelerine mi emanet edeceğiz.Kıbrıs’ı Türkiye’den koparacağını düşünen AB ülkelerine gelince...Size sözüm şudur; Kardeşlerimizi katledenlere karşı 1974’te yaptığımız harekatın sonuna kadar arkasındayız ve bunun için boynumuzu eğecek tek bir gerekçe bile olamaz... Bu yolda şehit olan ecdadımızı şanla, minnetle, özleyerek anıyoruz...Bize Kıbrıs’ı geri almak için şehit olan askerlerimiz, kardeşlerimiz; Rahat uyuyun, bu canlar bedenden çıkmadıkça “medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” bizi yere baktıramaz...KIBRIS BİZİM DAVAMIZDIR VE ÖYLE KALACAKTIR. SON DAMLA KANIMIZ AKMADAN HİÇ KİMSE, HİÇBİR MASA OYUNU İLE KIBRIS KONUSUNU OLDU BİTTİYE GETİREMEZ! Yaşasın haklı davamız... Yaşasın geçmişimize, geleceğimize, COFRAFYAMIZA SAHİP ÇIKMA MÜCADELEMİZ...Sonuç: VAR OLMA dinamiğini “diğerlerine sevimli olarak kendinden vazgeçmek olarak” algılayan kafalar şunu çok iyi bilsinler; sevsinler diye başını uzatır ve dik duramazsan başını alırlar... Aynen atalarımıza defalarca yaptıkları ve hala bizlere yapmaya çalıştıkları gibi... BİZİ “BİZ OLARAK” kabul edip saygı duyanla yol yürürüz, bizi “devşirmeleri” vasıtasıyla her alanda yönlendirdiğini sananlarla da mücadelemiz can bedenden çıkıncaya kadardır!Son söz: AB bu oyunlarına devam edebilir, edecektir de! Hatta KKTC içinden her makamdan da destek alabilir! HİÇ AMA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL! KIBRIS İÇİN BİR ADIM BİLE GERİ ADIM ATMAMIZ, AB’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI BU TAVRI DEVAM ETTİKÇE, BİR ANLAŞMA SAĞLAMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ...HODRİ MEYDAN, KANLARIMIZLA SULAYARAK GERİ ALDIK, ALMAK İSTEYEN VARSA, AYNI BEDELE RAZIYSA, BUYURSUN! Haydi Hollanda, Almanya, İsveç, kadına, çocuğa polis panzeriyle saldırıp, kardeşlerimize köpekleri saldırtan NAZİLER, varsa cesaretiniz KIBRIS ORADA !