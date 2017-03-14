Survivor'da ilk kez potaya giren ünlüler takımı yarışmacısı Pınar Saka şaşkınlığını gizleyemedi

'Survivor 2017' yarışmasında bu hafta elemeye kalan isimler, Şahika Ercümen, Adem Kılıççı, Fatih Hürkan ve Pınar Saka oldu.Potaya giren son isim Pınar'ın tepkisi sert oldu. Bu kararın adil değil adi bir karar olduğunu söyleyen Pınar, şöyle konuştu:"Sürpriz oldu. Bir şekilde bunu hissettim. İlhan'a kırgın değilim. performansım keyfi değil fiziksel sakatlıklardan dolayı düştü. Bu tarz bahanelere sığınmayı istemiyorum. Sema'nın yokluğunda üzerime iki kat yük bindi. Oyun kaybetmeyi sevmiyorum. Dört arkadaşız birimiz gitmek durumunda halkın takdirine bırakıyorum. Onlar gitmemi isterse gideceğim. Bunun çok sonraları olması gerektiğine inanıyorum."