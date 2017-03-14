Ünlü Fransız oyuncu Sophie Marceau, yeni filmi için çırılçıplak soyundu. James Bond serisinin "The World Is Not Enough" (Dünya Yetmez) filmiyle üne kavuşmuştu

1999 yapımı filmde efsanevi Bond kızları arasında katılan Sophie Marceau, hala "Bond kızı" fiziğine sahip olduğunu gösterdi.Fransız aktris, rol aldığı Jailbirds adlı film için 50 yaşında çırılçıplak soyundu.Belçika - Fransa ortak yapımı film için kamera karşısına geçen Marceau, sevdiği adamı hapisten çıkarmaya çalışan Mathilde Leroy karakterini canlandırıyor.