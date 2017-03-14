Finlandiya'nın dünyaca ünlü çello-metal grubu Apocalyptica, 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu

Çıkış albümü "Plays Metallica by Four Cellos"un 20. yılı için düzenlenen özel bir turne kapsamında 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da sahne alacağı bildirilen Apocalyptica, konserini iptal ettiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan grup, 8 Nisan'da İstanbul'da konser veremeyeceklerini belirterek, "Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya gibi çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlıklarından resmi uyarılar yapılması sonucu tur ekibimizden bazı kişilerin kaygılı olması nedeniyle, grup üyeleri ve ekibimizce konseri iptal etme kararı aldık.Grubumuzda demokratik bir sistem var. Kimseyi İstanbul'a gitmeye zorlayamayız. Umarız tekrar Türkiye'ye gelmek için yakında bir fırsat buluruz. Türkleri çok seviyoruz ve önceki ziyaretlerimizden muhteşem hatıralarımız var" ifadesini kullandı.Organizasyonu düzenleyen Freebird Agency ve Vera Müzik ise şu açıklamayı yaptı:"8 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Apocalyptica konseri, grubun isteği üzerine iptal edilmiştir. Freebird Agency ve Vera Müzik olarak grubu ikna etmek için son ana kadar büyük çaba sarf ettik, sunabileceğimiz tüm önerileri sunduk ancak kararlarından döndüremedik. Biletlerinizi, yarından itibaren aldığınız noktalara iade edebilirsiniz."Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.Ayrıca Hollanda polisi, Türk vatandaşlarına müdahale etmişti. Rotterdam'da Başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.