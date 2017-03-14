'Kiralık Aşk'ın yakışıklı oyuncusu Barış Arduç, dizinin bitmesiyle yeni bir proje için teklif aldı. Aylık kazancı tamı tamına 320 bin lira olacak

Barış Arduç'un 'Kiralık Aşk' dizisinden sonra yıldızı parladı. Oyuncu, dizinin bitmesinin ardından yeni bir proje için teklif aldı. Arduç'un yeni projeden alacağı aylık kazancın 320 bin lira olduğunu duyanların dudakları uçukladı.'Kiralık Aşk' dizisinde dikkat çeken yakışıklı oyuncu Barış Arduç, dizinin bitmesinin ardından Star Tv'de yeni başlayacak olan bir dizi için teklif aldı. Bölüm başına 80 bin TL kazanacak.Barış Arduç, 'Kiralık Aşk' dizisinden bölüm başına 60 bin TL kazanarak aylık 240 bin TL alıyordu. Popülaritesi artan Arduç'un alacağı yeni ücret 320 bin TL'ye çıktı.