Komedyen Şahan Gökbakar, başrolde yer aldığı 'Recep İvedik 5' filminin son gişe sayısını açıkladı. İşte 'Recep İvedik 5' filminin son gişe sayısı...

16 Şubat'ta vizyona giren 'Recep İvedik' serisinin beşinci filmi, dördüncü hafta sonunda (25 gün) 6 milyon 200 bin rakamına ulaştı.Filmin başrol oyuncusu Şahan Gökbakar, İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Recep İvedik 5 rekorlara devam. Dördüncü hafta sonumuzda yine rekor kırdırdınız. 6.200.000 seyirci ve maşallah" notunu yazdı.Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu , 2014 yapımı 'Recep İvedik 4' filmini 7 milyon 300 bin kişi izlemişti.