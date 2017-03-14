Ekranların efsaneleşen dizisi "Arka Sokaklar"a TRT yayına koymaya hazırlandığı "Lise Devriyesi" dizisiyle rakip olacak

Ekranların efsaneleşen polisiye dizisi " Arka Sokaklar"a TRT'den rakip bir dizi geliyor.Yıllardır aynı konseptte yayına koyulan tüm rakiplerini ezip geçen " Arka Sokaklar"a bu sefer TRT'de yayına girmeye hazırlanan komedi ağırlıklı polisiye dizi rakip olmaya hazırlanıyor.TRT ekranlarında "Lise Devriyesi" adıyla yayına girecek dizinin aynı zamanda gençlik dizisi niteliğide taşıyor. Yeni dizinin ilk bölümü 26 Mart pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.