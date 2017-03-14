Macaristanlı 24 yaşındaki genç manken Barbara Pelvin yatak odasında çıplak poz verdi. Barbara, çıplak pozunu Instagram hesabından paylaştı

Macaristanlı ünlü model Barbara Palvin, yatak odasında soyunup fotoğraf çektirdi. Altına deri bir etek giyen ünlü model sütyenini dahi çıkarıp, elleriyle göğüslerini kapatarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.24 yaşındaki genç mankenin Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşım bir saatin içerisinde 25 bin takipçisi tarafından beğenildi.