Macaristanlı 24 yaşındaki genç manken Barbara Pelvin yatak odasında çıplak poz verdi. Barbara, çıplak pozunu Instagram hesabından paylaştı
Macaristanlı ünlü model Barbara Palvin, yatak odasında soyunup fotoğraf çektirdi. Altına deri bir etek giyen ünlü model sütyenini dahi çıkarıp, elleriyle göğüslerini kapatarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
25 BİN BEĞENİ ALDI
24 yaşındaki genç mankenin Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşım bir saatin içerisinde 25 bin takipçisi tarafından beğenildi.
İşte Barbara Pelvin'in çıplak pozu: