Yahoo'nun hack skandalı sonrasında, 2002 yılından itibaren şirket başında olan Marissa Mayer'in alacağı tazminat da belli oldu. Buna göre CEO Marissa Mayer 23 milyon dolar tazminat alacak

Yahoo'nun CEO'luk görevini bırakması beklenen Marissa Mayer'in şirketteki görevini bırakmasının ardından alacağı tahmin edinilen tazminat oldukça ilgi görüyor.Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve Reklam işlemlerini 4.83 milyar dolara satın aldı. Böylece, şirketin medyatik CEO'su Marissa Mayer'in işten ayrılacağı iddialar arasında yer aldı.Geçen günlerde Yahoo'nun yaşadığı hack skandalı ile ortaya çıkan rakamlar, herkesin ilgisini çekmeye yetti. Marissa Mayer'in maaş hesaplarının da ortaya çıkması ile birlikte Mayer'in aldığı maaş bir hayli şaşırttı.2012 yılından bu yana şirketin başında bulunan Mayer'a hack skandalını fatura eden şirket, ayrılığın ardından Mayer'a 23 milyon dolar (83 milyon TL) ödeyeceği tahmin ediliyor. Şirketin bu miktarın 3 milyon dolarını nakit geri kalanını ise hisse olarak ödemesi bekleniyor.