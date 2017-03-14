İrem Derici, evinin önünde çiftleşmeye hazırlanan kedilerin rahatını bozup , mama verdi. Paylaştığı video ile yüzleri güldürdü
Ünlü popçu İrem Derici apartmanının önünde çiftleşmeye hazırlanan kedilerin yanına gidip, rahatlarını bozdu.
Kedilerin yanına giden ünlü popçu "Çocuklar... Neden Mart!" deyip, ardından kedilerden birine mama verip, "Yiyin tabi Mart, güç lazım" dedi.
"ÇOCUKLAR SAKIN!"
İrem Derici kedilerle geçirdiği eğlenceli dakikaların videosunu Instagram hesabından "Çocuklar burası nezih bir aile apartmanı. Sakın!" notuyla paylaştı.