Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile Mersin Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla sesini dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, Türk Telekom'un reklam filminde oynadı

Türkiye'den çıkmış gerçek başarı hikayelerini insanlarla buluşturmayı hedefleyen Türk Telekom'un "Sen yeter ki hayal et" reklam filminde, Mersin'in Arslanköy adlı köyünde kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak ve futbolcu Cristiano Ronaldo oynuyor.Daha önce yazdığı ve yönettiği "Yün Bebek" filmiyle New York Avrasya Film Festivalinde ödüle layık görülen Koçak, filmin yönetmenliğini de üstlendi. Reklam filminde Ronaldo da yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediğini anlatıyor.Yeni reklam filmlerinin çekimi Denizli, Rize, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi. Çekimler hazırlıklarla beraber toplam 23 gün sürdü. Çekimlerde yaklaşık 100 kişilik bir ekip görev aldı. Ronaldo ve Koçak'ın oynadığı bölümün çekimleri ise Madrid ve Mersin'de gerçekleştirildi.