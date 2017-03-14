Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımlarla bir bir anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğani resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. Twittlerini videolu yayınlayan Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamlarından alıntılar kullandı.16 Nisan'da oylayacağımız Anayasa değişikliği, asla bir rejim değişikliği değildir. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir. CB Hükümeti Sistemiyle yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını da ekliyoruz. Yargıyı daha güçlü hale getiriyoruz.Yeni sistemle birlikte seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Yeni sistemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısını 600'e çıkararak temsilde adaleti artırıyoruz. Yürüyen bir sistemi yürümez hale getiren gensoru mekanizmasını kaldırıyor, yönetimde etkinliği artırıyoruz."YÜRÜTME ÜZERİNDEKİ DENETİM ARTIYOR"Yeni sistemde hükümeti seçme yetkisi, doğrudan egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan milletin olacak. Yeni sistemde yasamanın gücü ve yürütme üzerindeki denetimi artırılıyor. Kanun yapma yetkisi sadece milletvekillerinde olacak.Yeni sistemde Cumhurbaşkanının kanun yapma noktasında yalnızca bütçe kanunu teklif etme yetkisi olacak. Yeni sistemde karar alma süreçleri çok daha süratli ve etkin bir hal alacak, bürokratik oligarşi son bulacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemiyle, uzlaşmayı esas alan, halkıyla kucaklaşan ve bütünleşen bir yönetim anlayışı hedefliyoruz.Kaynak: Haberler.com