İzdivaç programlarına yönelik eleştiriler için Esra Erol gözyaşları dökerken, Nevşin Mengü sosyal medyadan tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un izdivaç programlarının kaldırılmasıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname'nin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.Esra Erol bu açıklama üzerine dünkü programında gözyaşları eşliğinde "Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam" diyerek rakiplerine gönderme yaptı.CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü, sosyal medyadan Esra Erol'la dalgasını geçti.Bunun üzerine Nevşin Mengü, Esra Erol'la ilgili haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından "Millet işini biliyor vallahi" mesajı paylaştı.