Ünlü oyuncular Emma Watson ve Amanda Seyfried'in çıplak fotoğrafları çalındı ve internete sızdırıldı

Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İngiliz oyuncu Emma Watson, bikinili fotoğrafların kendisine ait olduğunu doğruladı. 26 yaşındaki oyuncu, temsilcisi aracılığıyla açıklama yaptı.Watson, çıplak fotoğrafların ise kendisine ait olduğu iddialarını reddetti.ABD'li oyuncu Amanda Seyfried'in sözcüsü ise fotoğrafların ünlü oyuncuya ait olduğunu doğruladı.