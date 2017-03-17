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17 Mart 2017

Emma Watson ve Amanda Seyfried'in çıplak fotoğrafları çalındı!

emma watson, amanda seyfried
Ünlü oyuncular Emma Watson ve Amanda Seyfried'in çıplak fotoğrafları çalındı ve internete sızdırıldı
Emma Watson ve Amanda Seyfried'in çıplak fotoğrafları çalındı! Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İngiliz oyuncu Emma Watson, bikinili fotoğrafların kendisine ait olduğunu doğruladı. 26 yaşındaki oyuncu, temsilcisi aracılığıyla açıklama yaptı.

Watson, çıplak fotoğrafların ise kendisine ait olduğu iddialarını reddetti.

ABD'li oyuncu Amanda Seyfried'in sözcüsü ise fotoğrafların ünlü oyuncuya ait olduğunu doğruladı.

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