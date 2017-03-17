Hülya Avşar bu hafta programına konuk olan Rüzgar Erkoçlar, "kadınlara güvenilmez" şeklindeki sözlerine "Programın tamamını izleyin arkaşlar" diyerek yanıt verdi

Yaklaşık 3 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadınken erkek olan Rüzgar Erkoçlar gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın Star Tv'de yayınlanan programına bu hafta konuk olan Erkoçlar'ın sözleri kadınları ayağa kaldırdı. Ünlü oyuncu sözlerine açıklık getirdi."Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılan ünlü oyuncu Erkoçlar, nişanlısı Tuğba Beyazoğlu'nun kendisini güvenilir bir erkek olarak bulduğunu ve bunun için tercih ettiğini söyledi. Avşar Kızı'nın, "kadınlara güvenilir mi" sorusuna ise ünlü oyuncu net bir "hayır"la cevap verdi. Erkoçlar'ın bu sözlerine kadınlardan tepki geldi.Rüzgar Erkoçlar, programın fragmanının yayınlanmasının ardından kadınlardan büyük tepkiler aldı. Bu tepkilere cevapsız kalamayan Erkoçlar, Instagram'ın hikaye bölümünden video çekerek eleştirilere açıklık getirdi. "Programın tamamını izleyin arkadaşlar" dedi.Kaynak: Haberler.com