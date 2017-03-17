Altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşe paralel güne azalışla başladı ve 142,1 liraya kadar geriledi

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kurunun ve buna bağlı olarak altının gram fiyatının düşüşü hızlandı. Dolar/TL dün 3,61 seviyelerine kadar inerken gram altın ise günü yüzde 0,84 azalışla 142,8 liradan tamamladı. Bugün de düşüşünü sürdüren altın 142,1 TL oldu.TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK) dünkü toplantısında, politika faizi ve faiz koridoru sabit tutulurken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranı yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltildi. Çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının ( Fed) faiz kararının ardından dolar kurunda başlayan düşüş, dün TCMB'nin kararı sonrasında hızlanarak devam etti.Bugüne düşüşe başlayan gram altın, 142,1 lirayı gördü ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 142,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234 lira, Cumhuriyet altını da 953 liradan satılıyor.