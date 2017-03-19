Çekilen klipte Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler de kullanıldı

Türkiye başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifini oylayacağı referanduma doğru giderken İzmir Marşı gündemde kalmayı sürdürüyor.Önce stadlarda daha sonra sosyal medyada daha sonra da sokaklarda söylenmeye başlanan marşı son olarak Haluk Levent yorumladı.Geçtiğimiz günlerde YGS'ye geç kalan ve hayatından 1 sene çalınan öğrencilere uzattığı yardım eliyle gündeme gelen Haluk Levent'in İzmir Marşı performansı çok konuşulacak.Çekilen klipte Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler de kullanıldı. İzmir Marşı’nın sonunda Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlere selam gönderilirken koltuklarda tek tek isimlerinin yazılı olması tüyleri diken diken etti.Levent, 18 Mart Çanakkale Zaferi şehitlerini anmak için hazırladığı klibi bugün sosyal medya hesabından paylaştı. "Yarın Çanakkale şehitlerini anıyoruz. Orada savaşmış dedemi anarak bu klibi çektim" diye yazan Haluk Levent'in klibi yayınlanmasından birkaç saat sonra bile büyük beğeni topladı.İşte o klip...