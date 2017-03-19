Serenay Sarıkaya Fi dizisindeki olay sahneleriyle ilgili konuştu. Ve sevgilisiyle iş konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın oynadığı 'Fi' dizisinde Sarıkaya ve Günsür'ün cesur sahneleri gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun sevgilisi Kerem Bürsin'in bu sahneleri çok kıskandığı ve ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Ancak Sarıkaya bu iddiaları reddetti.Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanında yer alan Serenay ile Mehmet'in cesur sahneleri olay yarattı. Bu görüntülerin Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kerem Bürsin ile arasını açtığı iddia edildi.Serenay Sarıkaya iddialarla ilgili olarak "Kerem ile işimize asla kısıtlama getirmeyiz. Birbirimizin işine karışmayız" diye konuştu