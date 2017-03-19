Ünlü şarkıcı Hadise, bir ayakkabı markasının reklam filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor

Birçok firmanın marka yüzü olan ünlü şarkıcı Hadise, bu defa bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçecek. Ünlü şarkıcının reklamdan kazanacağı para ise dudak uçuklattı. Hadise tamı tamına 2 milyon TL alacak.Şarkıcılığının yanı sıra 'O Ses Türkiye' programında jüri üyeliği yapan ve son yıllarda oynadığı reklam filmleriyle dikkat çeken Hadise'nin bir ayakkabı markası ile el sıkıştığı iddia edildi.Son olarak oynadığı tavuk reklamından 1.5 milyon aldığı konuşulan şarkıcının, bu kez ayakkabı mağazalar zincirinin yüzü olacağı öğrenildi.Uzun süredir görüşmeler yapan Hadise ve firmanın sonunda 2 milyon TL'ye anlaştığı söyleniyor. Çekimler için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçmeye hazırlanan şarkıcının oynadığı reklam filmi, nisan ayında ekrana gelecek. Hadise'nin son dönemde reklam yüzü olduğu firmalardan toplam 5 milyon TL aldığı iddia edildi.