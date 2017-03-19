Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Rüzgar Erkoçlar, "Çocuk sahibi olabilecek misin?" sorusuna cevap verdi. Erkoçlar, çocuk sahibi olabileceğine inandığını söyledi

"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılan Rüzgar Erkoçlar hayatıyla ilgili bilinmeyenleri analattı.Hülya Avşar, şimdiye kadar birçok kişinin aklında bulunan soruyu, Erkoçlar'a yöneltti. "Çocuk sahibi olabilecek misin?" sorusuna Erkoçlar, tüm samimiyetiyle cevap verdi.Çocuk sahibi olacağına inandığını söyleyen Erkoçlar, "Allah olabilitesi, olmayan bir şeyi yaratmaz. Demek ki olabilecek." dedi.