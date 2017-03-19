Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Rüzgar Erkoçlar, "Çocuk sahibi olabilecek misin?" sorusuna cevap verdi. Erkoçlar, çocuk sahibi olabileceğine inandığını söyledi
"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılan Rüzgar Erkoçlar hayatıyla ilgili bilinmeyenleri analattı.
"ÇOCUK SAHİBİ OLABİLECEK MİSİN"
Hülya Avşar, şimdiye kadar birçok kişinin aklında bulunan soruyu, Erkoçlar'a yöneltti. "Çocuk sahibi olabilecek misin?" sorusuna Erkoçlar, tüm samimiyetiyle cevap verdi.
"DEMEK Kİ OLABİLACEK"
Çocuk sahibi olacağına inandığını söyleyen Erkoçlar, "Allah olabilitesi, olmayan bir şeyi yaratmaz. Demek ki olabilecek." dedi.