"Muhteşem Yüzyıl Kösem"in reytingleri Türkiye'de dibe batarken, Avrupa'da popülaritesi arttıkça artıyor. Estonya'da yayın yapan Kanal-2 televiyonu dizinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay'la röportaj yaptı

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Türkiye'de umduğu ilgiyi bulamasa da dünyada özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da dizi büyük beğeniyle izleniyor.Dünyadaki " Muhteşem Yüzyıl Kösem"e olan ilgi, oyuncularında yoğun ilgiyle karşılaşmasına yol açıyor.Bu ilginin odaklandığı ülkelerden biri de Estonya... Dizinin başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay'a Estonyalılar, büyük ilgi ve sevgi duyuyor. Estonya'da yayın yapan Kanal-2 Nurgül Yeeşilçay'la "Kösem"in setinde röportaj yaptı. Nurgül, röportaj esnasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.