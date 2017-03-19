Survivor 2017 Ünlüler takımında Sabriye açlıktan ağlayınca, Adem imdadına yetişip balık tutmak için sahile indi. İlhan Mansız'la balık ağı için kavga etti

Survivor 2017 Ünlüler takımında Sabriye ve Adem arasındaki samimiyet her geçen gün ikilinin tavırlarına yansımaya devam ediyor.Coconut yemekten sıkılan ve aç kalan Sabriye, sinirleri bozulup ağlamaya başladı. Sabriye'nin ağlmasına dayanamayan Adem, Sabriye'ye "Canını sıkma ben senin karnını doyururum" deyip balık tutmak için sahile indi.Sahilde İlhan Mansız'ın balık tutmak için açıldığını gören Adem, balık tutmak için kullandıkları ağı kendisine vermesi için İlhan'la tartıştı. Adem'le tartışmayı uzatmak istemeyen İlhan, balık ağını Adem'e attıp gitti.İlhan'dan aldığı ağla 25 tane balık tutan Adem, tutuğu balıkları Sabriye'ye getirdi