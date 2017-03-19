Uzun süredir ekranlardan uzak duran Şafak Sezer, bir talk show'la yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Özellikle Kolpaçino ve Kutsal Damacana serileriyle vizyonda büyük ilgi gören Şafak Sezer, bir dönem Türk Malı ve Alemin Kralı gibi sevilen dizilerde de yer almıştı. Ünlü oyuncu yeni bir proje için kolları sıvadı.Yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü komedyen, talk show gibi ekstra bir sürprizle de sevenlerinin karşısına çıkma olasılığı yüksek. Sessizliğini iddialı bir şekilde bozmak için titizlikle çalışan ve tercihini Star TV'den yana kullanan Şafak Sezer'i önümüzdeki haftalarda ekranlarda göreceğiz.