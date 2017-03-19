Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Hülya Avşar'ın programında dünya starı ve yazar olmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Aleyna'ya 4 yayınevinden teklif geldi

Star TV'de yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katılan Aleyna Tilki Avşar kızına samimi itiraflarda bulundu. Dünyada tanınan bir star ve yazar olmayı istediğini söyleyen genç şarkıcıya, 4 yayınevinden teklif geldi.Aleyna Tilki, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde "Kitap yazmayı sevdiğim için gelecekte yazar olmak istiyorum. Dünya starı olmak istiyorum. Yazar olmak dünya starı olmamın bir konsepti olsun istiyorum. Yani dünya starı bir yazar olmak istiyorum" demiş ve bir kitap yazdığını itiraf etmişti.Emrah Karaduman ile düet yaptığı Cevapsız Çınlama ile ünlenen ve Youtube'da 243 milyon tık alarak Türkiye'de klibi en çok izlenen sanatçı unvanının sahibi olan Aleyna Tilki'nin bu sözleri, yayınevlerini harekete geçirdi.17'lik popçunun boş zamanlarında yazdığı kişisel gelişimiyle ilgili yazılar ve felsefe notları yayınevlerinin iştahını kabarttı. Aleyna Tilki'nin notlarını temize çekip kitaplaştırmak isteyen dört yayınevi, menajeri aracılığıyla genç şarkıcıya teklif götürdü. Teklifi kabul ederse albümden önce kitabı çıkan popçu olacak.Ünlü yapım bir yapım şirketinin de geçtiğimiz günlerde gençlik konulu bir sinema filmi için Tilki'ye oyunculuk teklifi götürdüğü öğrenildi.Aleyna Tilki, kitabını yazı büyüyünce paylaşacağını açıklamış ve şunları söylemişti "Üniversite de psikoloji okuyacağım için şimdiden psikoloji kitapları okuyorum. Kitap yazdığım için okumayı çok seviyorum. Okuduğum kitaplar yazacağım kitap için beni destekliyor. Şimdiye kadar bir kitap yazdım. "Aleyna yaşından büyük Aleyna asi" dediler bir de kitabımı yayımlasam eyvah eyvah... Çok sert ve asi bir kalemim olduğunu düşünüyorum. Kişisel gelişim ve felsefe üzerine yazdım. Kendi çapımda bir şeyler yazdım beğenen bir kitle belki olur diye düşünüyorum."