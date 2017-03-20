Survivor 2017'ye kendi isteğiyle veda eden Eser West, ünlüler takımından hangi yarışmacıya sempati duyduğunu açıkladı.

Reyting rekorları kıran 'Survivor 2017'nin renkli isimlerinden Eser West, ünlüler takımından hangi yarışmacıya sempati duyduğunu açıkladı.Açlığa dayanamadığı gerekçesiyle Survivor adasına veda eden Eser West, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.Ünlüler takımında hangi yarışmacıya sempati duyduğu sorulan Eser West, "Adem'le (Kılıççı) daha önce hiç muhabbetim olmamıştı. Üçüncü oyunumuza çıkarken 'Kazasız belasız inşallah. Başarılar' dedim. 'Sağol kardeşim' karşılığını verdi. Ona 'Seni seviyorum, sempati duyuyorum' dedim. 'Eyvallah sen de iyisin' diye cevapladı" ifadelerini kullandı.Eser West, "Survivor'u bıraktığın için pişman mısın?" sorusunu da "Şimdi 'Keşke dayanabilseydim' diyorum. Keşke açlık beni kısıtlamasaydı. Survivor'ı daha önce izlemiyordum, geri geldiğimde takımımı izlemeye başladım. Mesela Ogeday yarışırken çok heyecanlanıyorum. Hakikaten heyecan verici bir şey" diye yanıtladı.