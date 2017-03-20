TV8'de dün akşam 'O Ses Türkiye' heyecanı vardı. 6 yıl jüri üyeliği yapan Hadise sonunda takımından 1. çıkarmayı başardı. Yarışma dün açık ara farkla reytingde birinciliğe oturdu
TV'de dün 'O Ses Türkiye' rüzgarı esti. Hadise, Dodan adlı yarışmacısıyla birinciliği yaşayıp mutlu olurken, programın yapımcı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı da reytingdeki birinciliği ile mutlu oldu.
SURVİVOR'DAN SONRA BİR YARIŞMASI DAHA REYTİNGİ ALT ÜST ETTİ
TV8'de 5 gün boyunca yayınlanan Survivor, reyting rekorlarını alt üst ediyordu. Bu defa 'O Ses Türkiye' finali reytinglerde birinci oldu. Acun Ilıcalı'nın yüzü güldü.