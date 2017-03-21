Bam Teli programını yapan gazeteci yazar Tayfun Talipoğlu hayata gözlerini yumdu

Evinde fenalaşarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki gazeteci Tayfun Talipoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talipoğlu'nun ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Kalp krizi şüphesi var.İzmir'in Konak İlçesinde, fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Talipoğlu saat 01.00 sıralarında Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Evde bulunan bir arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Talipoğlu, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan Talipoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talipoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.