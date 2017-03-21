Survivor 2017 yarışmacısı Sabriye'yi yorumlayan Acun Ilıcalı, Sabriye'nin Athena Gökhan gibi şahsına münhasır bir insan olduğunu düşünüyor

Survivor Extra programında değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, 2017 Survivor'ın çok konuşulan ismi Sabriye'ye ilgili de konuştu.Acun Ilıcalı Sabriye'nin de Athena Gökhan gibi şahsına münhasır bir insan olduğunu söyledi.Sabriye'nin çok baskı altında kaldığını ve performansının çok da iyi olmadığını söyleyen Ilıcalı, Sabriye'nin izleyiciye elektriğini geçirdiğini ifade etti.Ilıcalı, Sabriye'nin çok içten ve naturel bir tip olduğunu halk da gördü dedi. Kendisine pota kraliçesi diyen Sabriye'nin gerçekten de böyle olduğunu ifade etti.