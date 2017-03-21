Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın ekibinde Hüsnü Başkomiser ile Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da işler karıştı...Dizi başladığı günden bu yana kadroda olan iki önemli oyuncunun aynı bölümde vululması ve kalp krizi geçirmesi kafaları karıştırdı...434. bölüm fragmanı yayınlanan 'Arka Sokaklar'da hem Mesut komiserin hem de Hüsnü komiserin durumu kritik. Adeta Rıza Baba'nın ekibinde kara bulutlar dolaşıyor.Teröristlerin kaçırdığı oğlunu kurtarmak için operasyona giden Mesut komiser teröristler tarafından vuruluyor.Hüsnü komiserin kızı Zeliş ailesinden gizli gizli evleniyor. Nikahı basan Hüsnü komiser kızının bu hareketine dayanamayıp kalp krizi geçiriyor