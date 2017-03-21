Kortlardan uzak kaldığı 15 ayı anlatan ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, bu dönemde çok alkol aldığını ve birçok erkekle birlikte olduğunu itiraf etti

Kortlardan uzak kaldığı 15 ayı anlatan ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, bu dönemde çok alkol aldığını ve birçok erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.Doping kullandığı yönünde kararın çıkmasının ardından tenis kortlarından uzak kalan Maria Sharapova, 15 aylık dönem hakkında açıklamalarda bulundu.26 Nisan'da Almanya'nın Stuttgart kentinde Açık ile kortlara dönecek olan Rus tenisçi, "Cezalı olduğum dönemde, hayatımda içmediğim kadar içtim, birçok erkekle birlikte oldum. Sonunda sosyal hayatım vardı" dedi.Aldığı ceza ile kariyerinin uzadığı öngörülen Sharapova'nın vücudunun tenis kortları için kötü durumda olduğu menajeri tarafından belirtilmişti.Ünlü tenisçi, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.