Forbes dergisi her yıl hazırladığı dünyanın en zengin 100 ismi listesini yayımladı. Bill Gates bu yıl da listenin zirvesindeki yerini korudu

Forbes tarafından hazırlanan dünyanın en zenginleri listesinin zirvesinde bu yıl da, Microsoft'un kurucularından Bill Gates bulunuyor. Ünlü iş adamının serveti 86 milyar dolar. Gates'in politikaları nedeniyle eleştirdiği yeni ABD Başkanı Donald Trump ise 220 puan düşerek 544. sıraya geriledi.Listenin ilk 10 basamağında teknoloji sektöründeki ABD'li isimlerin yer alması, ilk yüzde yer alan kişilere sektörel açıdan bakıldığında ise e-ticaret, internet, yazılım gibi sektörlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.10- Michael Bloomberg – 47.5 milyar dolar – Bloomberg – ABD9- David Koch – 48.3 milyar dolar – İşadamı – ABD8- Charles Koch / 48.3 milyar dolar – İşadamı – ABD7-Larry Ellison / 52.2 milyar dolar – Yazılım – ABD6- Carlos Slim Helu / 54.5 milyar dolar – Telekom – Meksika5- Mark Zuckerberg / 56 milyar dolar – Facebook – ABD4- Amancio Ortega / 71.3 milyar dolar – Zara – İspanya3- Jeff Bozos / 72.8 milyar dolar – Amazon.com – ABD2- Warren Buffett / 75.6 milyar dolar – Berkshire Hathway – ABD1- Bill Gates / 86 milyar dolar – Microsoft – ABDDünyanın en zenginleri listesinde ilk yüzde dikkati çeken teknoloji devleri arasında şu isimler yer alıyor:79. sırada: Elon Musk – 13.9 milyar dolar – Tesla Motors – ABD80. sırada: Lee Kun-Hee – 15.1 milyar dolar – Samsung – Güney Kore81. sırada: Paul Allen – 19.9 milyar dolar Microsoft, yatırımcı – ABD82. sırada: Michael Dell – 20.4 milyar dolar – Dell computers – ABD83. sırada: Sergey Brin – 39.8 milyar dolar – Google – ABD84. sırada: Larry Page – 40.7 milyar dolar – Google – ABD