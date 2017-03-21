Didem Soydan, 14 yaşında tecavüz sonucu hamile kalan küçük kızın haberini paylaşarak, sert açıklamalarda bulundu

14 yaşındaki M.A., iki yıl önce amcasının tecavüzüne uğradığını söyleyerek jandarmaya sığındı. Devlet, korumak yerine ailesine teslim etti. Farklı kişilerin istismarına maruz kaldı. Şimdi 8 aylık hamile. Bu utanç hikâyesi sosyal medya da tepki çekmeye devam ediyor.Ünlü model Didem Soydan da tepkisiz kalmadı ve sosyal medya hesabından büyük harflerle yazdığı notla “Hangi devlet koruyacak bu evlatları?” diye sordu.“TECAVÜZE, AMCASININ TECAVÜZÜNE UĞRAMIŞ BİR EVLAT. AMCA “CEHENNEM ZEBANİSİ” TUTUKLANIYOR, SONRA TABİ BU MASUM YAVRU O CEHENNEME GERİ TESLİM EDİLİYOR. BİR KAÇ AY SONRA O CEHENNEM SOYU AİLESİNİN BASKISI İLE İFADE DEĞİŞTİRİYOR. SAPIK AMCA SERBEST HEM DE BU MASUM YAVRU OLDUĞU EVE GERİ DÖNÜYOR. SONUÇ: BU KIZ ÇOCUĞU HAMİLE HEM DE 8 AYLIK!TABİ TABİ DOĞURACAK DELİ MİSİNİZ! AYNI EVE ÇOCUKLA DÖNECEK. SONRA O ÇOCUK DA BÜYÜYÜNCE BU AMCA İLE DÜŞÜNÜN ARTIK.. KABUS ÖTESİ! HANGİ KANUN, HANGİ DEVLET, HANGİ ADALET?… KİM KORUYACAK BU EVLATLARI BU SAPIKLARDAN?Gerçekten çıldıra çıldıra kafayı kaybedeceğiz yakında! DEVLET BU SAPIKLARI NEDEN BU KADAR SEVİYOR? ALTINI ÇİZEREK SÖYLÜYORUM SİYASİ OLARAK ALGILAMAYIN. SENELERDİR SAPIKLARI DIŞARI ÇIKARTAN HER YÖNETİM İÇİN FİKRİM ŞUDUR: BU SAPIKLARI CEZASIZ BIRAKAN HERKES (adalet, devlet, yargı kim ise bunlara izin veren herkes bu olayın bir parçasıdır.) Ne lafım geri ne kendim geri dururum! arkasındayım dediklerimin nokta."