Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un tiyatro aşkı pahalıya patladı...

Şevket Çoruh, 22 yıllık birikimini tiyatroya yatırdı. Yıllardır bir tiyatro açmayı planlayan ünlü oyuncu, hayalini gerçekleştirmek için varını yoğunu sattı.Tutkunu olduğu 7 klasik otomobilini, 3 evini elden çıkarıp 7 milyon TL kredi çeken Çoruh, işe Kadıköy’deki eski bir sinemanın mülkünü satın alarak başladı.Harabe halindeki sinemayı sıfırdan tiyatroya dönüştüren Şevket Çoruh, Baba Sahne adını verdiği mekân için toplamda 17 milyon TL harcadı.İnşaat ve dekorasyon masrafları planladığından fazla tuttuğu için ünlü oyuncu, tiyatronun açılışını 18 ay ertelemek zorunda kaldı.Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Baba Sahne, 1 Nisan’da kapılarını açacak.