Sevilen oyuncu sürpriz bir kararla komedi programı Güldür Güldür'den ayrılmıştı

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in oynadığı Star TV'nin yeni dizisi İstanbullu Gelin'in kadrosuna Özge Borak da dahil oldu.Diziye beşinci bölüm de girecek olan Özge Borak, Faruk Boran'ın hayatında iz bırakan Esma Hanım'ın engellerine takılan eski aşkı Begüm'ü canlandıracak.Londra'da başarılı bir Jinekolog olan Begüm, Bursa'ya dönme kararı alır. Begüm'ün bu kararı sadece Faruk ve Süreyya'yı değil, tüm Boranları etkileyecek güçtedir. Begüm'ün ani dönüşü ve yıllardır sakladığı büyük sır konakta beklenmedik fırtınaya neden olurken, Süreyya'nın hayatında ise yeni bir sayfa açacaktır.