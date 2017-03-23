Starbucks kahve sektöründe meydana gelen dalgalanmalara rağmen, yaptığı açıklamada 68 bini ABD'de olmak üzere global olarak toplam 240 bin istihdam yaratmayı planladığını belirtti

Starbucks kahve sektöründe meydana gelen dalgalanmalara rağmen, yıllık yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamada 68 bini ABD'de olmak üzere global olarak toplam 240 bin yeni istihdam yaratmayı planladığını belirtti.Geçtiğimiz yıl kahve üretiminden alınan verimin düşmesi, bu sektörün içinde yer alan birçok kuruluşu etkilemişti. İşlenmemiş kahvedeki fiyat artışı suç örgütlerini bile tetikledi ve bu örgütlerin kahve kaçakçılığına başlamasına neden oldu.Kahve üretiminin gerçekleştiği bölgelerde aşırı sıcaklar ve yağışlar nedeniyle 350 bin kişi işsiz kalmıştı.Üretim kısmında yaşanan bu olumsuz gelişmeler, ucuz işçilik ve insan kaçakçılığı gibi konuları da gündeme getirmişti. Ancak Starbucks açacağı 12 bin mağaza ile istihdam yaratmaya kararlı.2021'e kadar açılacak bu mağazaların üç bin 400'ü ABD'de olacak. Starbucks, 25 bin gazi ve askeri eşlerini de işe almayı planlıyor.75 ülkede faaliyet gösteren dev kahve zincirini CEO'su Howard Schultz, daha önce de Trump'ın tutumuna karşı "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.Kaynak: Ontrava.com