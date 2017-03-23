Star Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programına gelen gelin adayı Emrah'ın 'Bu Aşk Böyle Bitemez' şarkısını söyledi. Dinleyenlerin adeta kulakları kanadı

Star TV'de Zuhal Topal'ın evlendirme programında Gülşah isimli gelin adayı, damat adayı olarak programda bulunan İbrahim'e talip oldu. Gelin adayı Emrah'ın 'Bu Aşk Böyle Bitemez' şarkısını söyledi, dinleyenlerin resmen kulakları kanadı.Gelin adayı Gülşah, talip olduğu İbrahim için şarkı söyledi, dinleyenler zor dayandı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu.Gelin adayı şarkıyı, talip olduğu damat adayına bakarak söyledi. Şarkının sözlerini de değiştiren gelin adayının sesi karşısında damat adayı şoke oldu.VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ!!!