Eyz Wide Shut ismindeki eş değiştirme kulübü fotoğraflarını izinsiz kullandığı için 20 model ile mahkemelik oldu. Bu mankenlerden birisi de Polonyalı Joanna Krupa

"Miami'nin Gerçek Ev Kadınları" adlı programın yıldızı, model Joanna Krupa'nun başı bu aralar bir eş değiştirme kulübü ile dertte. Güzel model fotoğraflarını izinsiz kullanan kulübe dava açmış durumda.Krupa'nın dışında 20 başka modelde hukuki mücadele içinde... Bu modeller arasında Playboy kızı Tiffany Toth ve aktris Amber Lancaster da var.Krupa'yı çileden çıkaran sadece fotoğraflarının izinsiz kullanılması olmamış. Ayrıca fotoğrafların kullanıldığı reklamlarda "Eş değiştirenler, röntgenciler, fetişler ve ateşli birlitelik arayanlar. Sizleri bekliyoruz" yazılması olmuş.356 SAYFALIK DAVA DİLEKÇESİEyz Wide Shut adlı kulübe açılan 356 sayfalık dava dilekçesinde fotoğrafların izinsiz kullanımının yanı sıra insanları yanlış yönlendirme gibi suçlar bulunuyor.Dava açan diğer modellerse kulübün kendi fotoğraflarını web sitelerinde ve facebookta izinsiz kullanarak marka değerlerine zarar verdiğini iddia ediyorlar.Şikayetçi modellerin avukatları basına demeç verirken, Eyz Wide Shut kulübünün yetkililerinden henüz net bir bilgi alınmış değil.