Eyz Wide Shut ismindeki eş değiştirme kulübü fotoğraflarını izinsiz kullandığı için 20 model ile mahkemelik oldu. Bu mankenlerden birisi de Polonyalı Joanna Krupa
"Miami'nin Gerçek Ev Kadınları" adlı programın yıldızı, model Joanna Krupa'nun başı bu aralar bir eş değiştirme kulübü ile dertte. Güzel model fotoğraflarını izinsiz kullanan kulübe dava açmış durumda.
LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR
Krupa'nın dışında 20 başka modelde hukuki mücadele içinde... Bu modeller arasında Playboy kızı Tiffany Toth ve aktris Amber Lancaster da var.
"ATEŞLİ BİRLİKTELİK ARAYANLAR SİZLERİ BEKLİYORUZ"
Krupa'yı çileden çıkaran sadece fotoğraflarının izinsiz kullanılması olmamış. Ayrıca fotoğrafların kullanıldığı reklamlarda "Eş değiştirenler, röntgenciler, fetişler ve ateşli birlitelik arayanlar. Sizleri bekliyoruz" yazılması olmuş.
356 SAYFALIK DAVA DİLEKÇESİ
Eyz Wide Shut adlı kulübe açılan 356 sayfalık dava dilekçesinde fotoğrafların izinsiz kullanımının yanı sıra insanları yanlış yönlendirme gibi suçlar bulunuyor.
KULÜP YETKİLİLERİ SESSİZ
Dava açan diğer modellerse kulübün kendi fotoğraflarını web sitelerinde ve facebookta izinsiz kullanarak marka değerlerine zarar verdiğini iddia ediyorlar.
Şikayetçi modellerin avukatları basına demeç verirken, Eyz Wide Shut kulübünün yetkililerinden henüz net bir bilgi alınmış değil.