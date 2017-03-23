Oyuncu Çağatay Ulusoy, yakın dostu Umut Evirgen için kız istedi. Ulusoy'un böylesine hayırlı bir işe eşlik etmesi akıllara "kız isteme provası mı yapıyor" sorusunu getirdi

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy Emirgan'da bir mekanın sahibi olan arkadaşı Umut Evirgen için kız istedi. Ulusoy'un bu görüntüsü akıllara "kız isteme provası mı yapıyor" sorusunu getirdi.Çağatay Ulusoy, 'İçerde' dizisindeki rol arkadaşı Duygu Sarışın ile sevgili olması gündeme bomba gibi düşmüştü.Ulusoy'un kız isteme görüntüleri ile akıllara "Sevgilisiyle evliliğe doğru mu gidiyorlar? Kız isteme bir prova mıydı?" soruları geldi.