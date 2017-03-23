Oyuncu Çağatay Ulusoy, yakın dostu Umut Evirgen için kız istedi. Ulusoy'un böylesine hayırlı bir işe eşlik etmesi akıllara "kız isteme provası mı yapıyor" sorusunu getirdi
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy Emirgan'da bir mekanın sahibi olan arkadaşı Umut Evirgen için kız istedi. Ulusoy'un bu görüntüsü akıllara "kız isteme provası mı yapıyor" sorusunu getirdi.
ÇAĞATAY, SEVGİLİSİ DUYGU SARIŞIN İLE EVLİLİĞE Mİ GİDİYOR?
Çağatay Ulusoy, 'İçerde' dizisindeki rol arkadaşı Duygu Sarışın ile sevgili olması gündeme bomba gibi düşmüştü.
PROVA MI YAPTI?
Ulusoy'un kız isteme görüntüleri ile akıllara "Sevgilisiyle evliliğe doğru mu gidiyorlar? Kız isteme bir prova mıydı?" soruları geldi.